Представники Ізраїля та угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо Сектора Гази та мирного плану президента США Трампа 6 жовтня у Єгипті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представники уряду Єгипту будуть посередниками між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем під час переговорів. На зустрічі обговорять можливий обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та американський бізнесмен й зять Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вирушили до Єгипту для участі в переговорах.

Обмін ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями відбудеться негайно після досягнення угоди, тоді як роззброєння ХАМАС відбудеться на другому етапі, заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Також Беньямін Нетаньягу заявив, що "варіант з роззброєнням ХАМАС силою" залишаться.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.