Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка 31 серпня вирушила до Сектору Гази, щоб спробувати повторно "прорвати облогу", через кілька годин після відправлення була змушена повернулася назад через погані погодні умови.

Відповідну заяву в Instagram опублікував проєкт Global Sumud Flotilla.

"Зіткнувшись із вітром понад 30 вузлів та непередбачуваним характером Середземного моря, ми прийняли це рішення, щоб поставити безпеку та благополуччя всіх учасників на перше місце та забезпечити успіх нашої місії", — йдеться в заяві.

Активісти не зазначили, коли планують наступну спробу дістатися Сектору Гази морем.

Нагадаємо, 31 серпня, шведська екозахисниця Грета Тунберг разом із групою активістів вирушила з Барселони до Сектору Гази, щоб спробувати повторно "прорвати облогу".

Як пише CBS News, морський конвой складається з 20 човнів, на борту яких перебувають представники делегацій з 44 країн світу. Мета гуманітарної місії Тунберг — доставити до Сектору Гази гуманітарну допомогу, їжу, воду та ліки, прорвавши морську блокаду анклаву.

За даними The Washington Post, флотилія прибуде до Сектору Гази 14 або 15 вересня.

Нагадаємо, 11 серпня шведська екозахисниця Грета Тунберг заявила, що наприкінці цього місяця разом з іншими активістами розпочне "найбільшу в історії спробу" прорвати блокаду Сектора Гази. За її словами, 4 вересня до активістів приєднаються ще десятки човнів, що підпливуть із Тунісу та інших портів.

"31 серпня ми розпочинаємо найбільшу в історії спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази, відправивши десятки суден з Іспанії", – йдеться у дописі.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправлення гуманітарної допомоги — консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" із шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх буде депортовано до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня “Флотилія свободи” з Тунберґ уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Ґрету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для ВВС.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, той атаку не підтвердив.

Що відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

Станом на 7 липня армія Ізраїлю повідомила про удари по 130 цілях ХАМАС, водночас лікарі в Газі заявляють про понад 30 загиблих цивільних. Міністерство охорони здоров’я в Газі, яке контролює ХАМАС, інформує, що загалом унаслідок війни загинуло щонайменше 57 338 людей

24 липня уряд Ізраїлю та посланець президента США на Близькому Сході заявили, що вони відкликають команди, які вели переговори з ХАМАС щодо припинення вогню в Секторі Гази.

Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною. За оцінками ООН, сотні людей, зокрема діти, помирають від голоду. Постачання допомоги ускладнене через бойові дії Ізраїля, блокування маршрутів і відсутність узгоджених гарантій безпеки.

2 серпня палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що відмовляється скласти зброю без створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.