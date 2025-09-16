Підрив "Північних потоків": Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова

Суд в Італії постановив екстрадувати до Німеччини заарештованого у справі про підрив "Північних потоків" українця Сергія Кузнєцова.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Зазначається, що Апеляційний суд Болоньї наказав передати Верховному касаційному суду Німеччини колишнього капітана української армії Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у районі Ріміні 21 серпня за звинуваченням у саботажі газопроводів “Північний потік 1” і “Північний потік 2” у вересні 2022 року.

Рішення ухвалили після слухання 9 вересня.

Адвокат захисту Нікола Канестріні оголосив, що має намір оскаржити рішення про екстрадицію та подати апеляцію до Верховного касаційного суду.

“Було порушено основні права: справедливий суд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет. Ними не можна жертвувати в ім'я автоматичної співпраці судів”, — заявив Канестріні.

Підозрюваний, 49-річний громадянин України, затриманий за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, заперечує свою участь у підриві газопроводів. Раніше Кузнєцов, якого заарештували в Італії та звинуватили у нібито підриві газопроводу "Північний потік", заявив на суді, що у день, коли стався інцидент, він перебував в Україні.

Чоловіка затримали в Італії 21 серпня. Як стверджує Федеральна прокуратура Німеччини, чоловік, ймовірно, був одним із координаторів операції з підриву "Північних потоків" у вересні 2022 року, пише DW. Вважається, що він нібито перебував на борту яхти Andromeda, однак не входив до числа водолазів-підривників, а виконував важливу координаційну роль. У Німеччині його розшукують за підозрою в антиконституційній диверсії.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.