Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаки безпілотників на Данію. Він повідомив, що Україна має досвід у боротьбі з дронами та не залишить Данію на самоті.

Про це президент повідомив перед самітом Європейської політичної спільноти, передає кореспондентка Суспільного.

"Сьогодні Європа справді зіткнулася з цим. Стрес від дронів, і Україна має відповідний досвід у цьому через війну. Можливо, найбільшу, а саме через це, найбільшу у світі, і, звичайно, ми не залишимося осторонь", — сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Данія допомагає Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та є "другом України".

Також Володимир Зеленський розповів про отримання Україною розвідувальних даних від США для ударів вглиб території Росії.

"Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже гарна зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про ракети великої дальності. Ми говорили про це, тож побачимо. Все залежатиме від його рішення", — сказав президент.

29 вересня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові прибули до Данії, аби навчити данських солдатів протидіяти безпілотникам.

2 жовтня стало відомо, що США можуть надавати Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

Що відомо про порушення дронами повітряного простору Данії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

У ніч проти 28 вересня Збройні сили Данії зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни.