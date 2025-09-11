У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Йдеться про майже 20 безпілотників. Прем’єр Туск назвав це ймовірною масштабною провокацією.

Після відбиття дронів польський уряд провів екстрене засідання та розглядає можливість затосування 4 статті НАТО – вона передбачає консультації, а не введення військ союзників чи іншу військову допомогу.

Як союзники реагують на порушення росіянами повітряного простору країн-членів НАТО, який план має Альянс після цієї атаки та чи працює на практиці принцип “колективної безпеки” і чи загострилась в НАТО риторика щодо війни Росії проти України, дивіться в новому епізоді “Несеться”.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.