Українці, евакуйовані з Сектору Гази, повернулися додому

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Зазначається, що загалом з Сектору Гази евакуювали 57 людей, серед яких 48 українців. Відповідне рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, а реалізацією операції займалися МЗС та ГУР. Допомогу у проведенні евакуації надали також посольства Ізраїлю, Йорданії та Молдови.

Операція була складною через активні бойові дії у регіоні.

"Там безпосередньо ведуться бойові дії, і немає тривог, так як в нас, люди — не попереджені про те, коли буде обстріл. Тобто це найстрашніше, тому що ти можеш просто вести спокійний свій буденний спосіб життя і просто прилітає. І в цьому була складність, тому що складно було повідомити людей про можливість евакуації. Багато людей втратили домівки, в тому числі телефони. Взагалі не було зв'язку, інтернету в них", — зазначає представниця Головного управління розвідки Мосьондз Ольга.

За її словами, подібні операції дуже складні, головною проблемою було зібрати людей у безпечному місці.

"Це здається, що можна приїхати, завантажити людей, в якийсь автобус і вивезти. Насправді це так не працює. На кожному етапі це постійна робота, і важливий кожен нюанс...На всіх етапах їх (евакуйованих — ред.) супроводжував хтось, хто за них відповідав, хто міг гарантувати їм якісь безпекові гарантії", — сказала Мосьондз.

Громадяни України евакуйовані з Сектору Гази прибули до України, 1 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Самара Анна

Крім того, МЗС та ГУР допомогли евакуюватися 9 палестинців.

"Це люди, які мають стосунок все-таки до України, або вони навчалися тут, або мають дружину чи чоловіка з України", — сказала представниця ГУР.

За її словами, після прибуття евакуйованим надається вся необхідна підтримка.

"Україна завжди дбає про кожного свого громадянина, кожне життя для нас важливе, і ми докладаємо і будемо докладати максимум зусиль, щоб кожне життя вберегти і повернути кожного громадянина додому", — додала Мосьондз.

Нагадаємо, 30 вересня міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки (ГУР) евакуювали з Сектора Гази 48 громадян України та 9 палестинців. Серед евакуйованих — 16 дітей.

Евакуація відбувалася із зони бойових дій. Двоє евакуйованих — 26-річний українець та 58-річний палестинець — отримали поранення. Їм надали медичну допомогу.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.