Президент США Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у Газі; Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen; українські військові навчатимуть датчан боротися з дронами та Google оновив супутникові знімки Маріуполя — Суспільне зібрало головні новини ранку 30 вересня.

Трамп представив план припинення вогню у Секторі Гази

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні оголосив детальний план припинення вогню у Секторі Гази.

Серед ключових пунктів: звільнення заручників протягом 72 годин після зупинки вогню, допуск гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури, створення демілітаризованої та "дерадикалізованої" зони в Газі, а також формування Міжнародних Сил Стабілізації (ISF), які спільно працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією. ХАМАС забороняється брати участь у майбутніх адміністративних структурах.

Трамп підкреслив, що Ізраїль не окуповуватиме Газу, а територія тимчасово перейде під контроль ISF. За умов реформ Палестина отримає перспективу суверенності та створення держави.

Контекст: Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Україна очікує на поставки Gripen, Mirage та F-16

Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що країна очікує на додаткові поставки шведських винищувачів Gripen, французьких Mirage та американських F-16. Терміни та кількість поки не розкривають.

Гаврилюк також нагадав, що Україна отримує озброєння від США через нову програму PURL, коли європейські союзники купують зброю в США та передають Києву. Перші поставки вже прибули, однак темпи допомоги зменшилися через складніший механізм закупівель.

Українські військові навчають данських колег протидії дронам

Група українських військових прибула до Данії, щоб провести навчання з протидії безпілотникам для данських колег, повідомив Генштаб ЗСУ.

Впродовж тижня учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання та обмінюватимуться досвідом, підвищуючи спроможність реагувати на повітряні загрози.

У Генштабі підкреслили, що навчання посилюють взаємосумісність армій України й Данії та зміцнюють безпеку Європи.

Контекст: раніше стало відомо, що Швеція відправляє Данії радари та системи протидії безпілотникам напередодні самітів Євросоюзу у Копенгагені.

Google оновив супутникові знімки Маріуполя

Google опублікував нові супутникові знімки окупованого Маріуполя, які показують масштабні знесення зруйнованих житлових кварталів та історичних будівель. На їхньому місці російська влада зводить нові житлові комплекси та переселяє туди інших людей.

Особливу увагу привертає Маріупольський драматичний театр, зруйнований авіаударом у 2022 році, де загинули сотні людей. Будівлю знесли та перебудовують. Паралельно російські компанії активно зводять нові житлові масиви — “Нєвскій”, “Міраполіс”, “Резиденція”, “Жуков” та “Лазурні Береги”.

За даними української влади, відновлено лише близько 5% зруйнованого житла. Більшість маріупольців досі залишаються без осель, а нові квартири часто передають переселенцям чи оформлюють як “муніципальне житло” за рахунок вигнаних мешканців.