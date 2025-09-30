Таліби відключили інтернет і телекомунікації в Афганістані

Уряд Талібану в Афганістані повністю припинив роботу телекомунікаційних мереж, включно з інтернетом, мобільним зв’язком і супутниковим телебаченням. Це сталося після кількох тижнів поетапних перебоїв та обмежень.

Про це повідомляє BBC.

За даними організації Netblocks, країна переживає "повне відключення інтернету". Міжнародні інформагентства втратили контакт зі своїми офісами в Кабулі, а місцеві медіа пишуть про скасування рейсів у міжнародному аеропорту столиці. Щонайменше вісім польотів у 30 вересня скасували.

Таліби поки не пояснили причину блокування, заявивши лише, що відключення триватиме "до подальшого повідомлення". Експерти вважають, що крок може бути частиною політики режиму щодо посилення контролю над суспільством.

Приватний телеканал Tolo News закликав громадян стежити за оновленнями у соцмережах, оскільки телевізійний і радіосигнал працює з перебоями.

Користувачі повідомляють, що оптоволоконний інтернет у Кабулі зник у другій половині дня, тож більшість відчує наслідки вже зранку, коли банки та підприємства мали б відновити роботу. Бізнес-лідери попереджають: тривале відключення паралізує економіку.

Відключення телекомунікацій стало черговим у низці обмежень, які таліби запроваджують після повернення до влади у 2021 році. Раніше цього місяця вони заборонили низку книг, прибрали з університетів курси з прав людини та сексуальних домагань і продовжили обмежувати права жінок на освіту.