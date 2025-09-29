У вересні 2025 року Google оновив супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя. Кадри, зроблені після облоги, показують масове знесення пошкоджених житлових кварталів та історичних споруд. На місці зруйнованих будинків маріупольців окупаційна влада тепер зводить нові житлові комплекси й поселяє в них інших людей. Редакція розслідувань Суспільного проаналізувала оновлені супутникові дані, щоб підтвердити масштаб руйнувань і характер так званого відновлення.

Руйнування житлової та культурної спадщини Маріуполя

Місто опинилося під російською окупацією після тримісячної облоги — з 24 лютого до 20 травня 2022 року, яка завершилася виходом українських оборонців із металургійного комбінату “Азовсталь”. У перші місяці після штурму ООН повідомила , що пошкоджено до 90% житлових будівель міста.

За даними міського голови Вадима Бойченка, які він оприлюднив у 2023 році, окупанти зруйнували понад 2200 багатоквартирних будинків, половину з яких повністю знищили.

Значних втрат зазнала й культурна спадщина. У місті було 206 історичних будівель, більшість з яких російські війська знищили чи пошкодили. За словами культурологині Маріупольського державного університету Ольги Демідко, під час повномасштабного вторгнення у місті було повністю зруйновано 53 пам’ятки архітектури.

Драматичний театр як прихований злочин

Маріупольський драматичний театр до 2022 року був однією з найважливіших культурних інституцій міста та його візитівкою. На сценах театру проводили вистави для сотень глядачів. Під час облоги в березні 2022-го театр став укриттям для цивільних, а фото напису “Діти” на площі перед фасадом облетіло світ як символ спроби врятувати життя та жорстокості росіян. Під час авіаудару 16 березня 2022 року, за оцінками міської ради Маріуполя, у драмтеатрі загинули близько 300 людей. Розслідування Associated Press наводило інформацію про приблизно 600 загиблих.

Маріупольський драматичний театр після російського авіаудару, 29 березня 2022 року. Google Maps

У грудні 2022 року окупаційна влада ініціювала знесення будівлі театру. Тоді ж російський Санкт-Петербург відрядив своїх спеціалістів на реконструкцію, а мер міста Алєксандр Бєглов назвав проєкт відновлення “символом російської культури та духовної єдності міст-побратимів.” Окупанти обіцяли завершити відновлення театру до серпня 2025 року. На його сайті вже опубліковані афіші з першими виставами: водевіль “Улюбленець імператриці” та концерт “Одна любов – одна Росія”.

Маріупольський драматичний театр під час реставрації, 19 вересня 2025 року. Google Maps

У березні 2024 року під час реконструкції було знищено вісім із дев’яти оригінальних скульптур, що прикрашали фронтон будівлі театру. Остаточного їх зруйнував обвал карнизу. Замість них росіяни встановили дев’ять копій, виготовлених у Ростові-на-Дону: частину відтворили за архівними фотографіями, інші позиціонуються як “відреставровані” з уламків. Серед образів, що знову з’явилися на фронтоні, – шахтар, металург, колгоспниця та німфи з флейтами. Окремі фігури сягають понад три метри заввишки.

Нові скульптури на фронтоні відреставрованого Маріупольського драмтеатру. Telegram-канал “Андрющенко Time”

Водночас змінився й простір довкола театру. Під час “ремонту” площу перед фасадом заасфальтували суцільним покриттям, не відновивши пішохідної зони, яка була до 2022-го. Територію використовують як автостоянку.

Простір навколо Маріупольського драмтеатру, що став паркувальною зоною. Telegram-канал “Маріуполь зараз”

“Будинок Тарути” – у представництво Петербурга?

Історичний будинок кінця ХІХ століття, зведений для маріупольського купця Абрама Трегубова, розташований біля драматичного театру в центрі міста. Для жителів він більше відомий як “будинок Тарути”, адже в ньому до 2022 року працював офіс компанії “Азовінтекс”, пов’язаної з бізнесменом та колишнім головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою .

Історичний маєток, відомий як “будинок Тарути”, після російських обстрілів. Вересень 2022 року. Google Maps, 0629.com.ua

Будинок вирізнявся архітектурною розкішшю: інтер’єри були оздоблені червоним деревом і мармуром, дах покривав мідний лист. Це робило його однією з архітектурних “візитівок” Маріуполя.

У червні 2022 року влада Санкт-Петербурга оголосила про відкриття в іншій частині комплексу Трегубова свого представництва. Від літа 2024 року реставраційні роботи виконує російська компанія “Модуль-Центр”. Водночас фото й відео, опубліковані місцевими медіа, свідчать про інший характер “реставрації”: з приміщень винесли дерев’яні та мармурові елементи, а мідне покриття даху демонтували.

“Будинок Тарути” до повномасштабного вторгнення. Після реконструкції має стати представництвом Санкт-Петербурга в Маріуполі. 0629.com.ua

Готель “Континенталь”

Будівлю звели у 1897 році як готель першого класу “Континенталь”, що став улюбленим місцем відпочинку маріупольського купецтва й заможних містян. Згодом вона перетворилася на один із найстаріших культурних осередків Маріуполя, який проіснував понад 120 років. У 2019 році в історичному приміщенні відкрили Центр сучасного мистецтва “Готель Континенталь”.

Споруда вже переживала руйнування: під час Другої світової війни, у 1943 році, її знищили, але 1946-го відбудували. Під час повномасштабного вторгнення “Континенталь” знову став укриттям для сотень людей, а 20 квітня 2022 року його зруйнували.

Центр культури “Континенталь”, знищений під час російської облоги Маріуполя, березень 2022. Google Maps, Анатолій Кинащук

Окупаційна адміністрація заявляє про “відновлення” будівлі, але, за словами активістів місцевої ініціативи “Постіндустріальний Маріуполь”, роботи фактично зводяться до перебудови: на фасад встановлюють білі пластикові вікна, а автентичні архітектурні деталі руйнують. Світлини оновленої споруди оприлюднили у 2024 році.

“Реставрований” культурний центр “Континенталь”, травень 2024. Telegram-канал “Постіндустріальний Маріуполь”

Із Музею народного побуту – у філію радянського минулого

Музей народного побуту в Маріуполі був філією краєзнавчого музею й працював із 1989 року як етнографічний простір, що відтворював життя українців, греків та інших спільнот Приазов’я XVIII — початку ХХ століття. У його колекції було понад п’ять тисяч експонатів, серед них – унікальні предмети культурної спадщини місцевих громад. Під час бойових дій 2022 року будівля зазнала пошкоджень, а експозиції були знищені або розграбовані.

Маріупольський музей народного побуту, постраждалий від російських обстрілів. Травень 2022 року. Google Maps

У 2023-2024 роках з’явилися повідомлення про намір окупаційної адміністрації використати приміщення для створення “Музею Андрєя Жданова” як філії Музею оборони та блокади Ленінграда. Експозицію планували побудувати довкола тем оборони міста та постаті радянського партійного діяча Жданова, уродженця Маріуполя.

Про відкриття нового закладу в 2024 році повідомив віцегубернатор Санкт-Петербурга з питань культури Боріс Піотровскій. У своєму дописі він назвав подію “довгоочікуваною”, приуроченою до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні та такою, що має “стратегічне значення збереження історичної пам’яті”.

Музей народного побуту, тепер “Музей Андрєя Жданова”, лютий 2025 року. Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Боріса Піотровского

У лютому 2025 року російські пропагандисти відвідали реконструйований музей, де демонстрували нову експозицію. У першому залі відтворено кабінет члена політбюро з портретами Жданова. В іншому залі відвідувачам демонструють фото весни 2022 року з боями за місто, а також “експонати” на кшталт шевронів російських підрозділів та так званих ворожих артефактів – футболки з українською символікою та уламок від снаряду американської реактивної установки HIMARS.

18 вересня цього року в “Музеї Жданова” відкрили виставку, присвячену подіям Другої світової війни. Російські організатори прямо порівняли “визволення міста від нацистів” у 1943 році з повномасштабним вторгненням, коли російська армія фактично знищила Маріуполь. На заході для школярів проводили паралелі між обома подіями, зазначаючи спадкоємність радянського та сучасного наративу.

Виставка у “Музеї Жданова”, присвячена річниці звільнення Маріуполя від німецьких окупаційних військ у 1943 році. Cкріншот із відео пропагандистського телеканалу “Маріуполь 24”

Що зводять на місці зруйнованих кварталів Маріуполя

Раніше окупаційна влада мала плани зі збереження й реставрації історичного центру Маріуполя та відновлення фасадів і пам’яток. Та у вересні цього року російська окупаційна адміністрація анонсувала проєкт, який передбачає знесення значної частини історичного центру та забудову його новими житловими кварталами.

За інформацією “мінбуду ДНР”, план охоплює близько 59 гектарів. Історичні будинки планують знести, а мешканців переселити в нові багатоповерхівки.

Перші заяви про “відновлення” Маріуполя з’явилися вже влітку 2022 року. У липні окупаційна адміністрація затвердила програмний документ із планами перебудови міста до 2035 року. Восени того ж року за дорученням російського мінбуду Державний інститут просторового планування РФ підготував генеральний план, який передбачав стрімке зростання населення, масштабні знесення й перебудову кварталів. Серед останніх масштабних планів перебудови Маріуполя – проєкт російського Інституту планування, оприлюднений у січні 2025 року. Він передбачає створення кількох нових мікрорайонів, таунхаусів та багатоповерхівок.

План розбудови Маріуполя від російського Інституту просторового планування у січні 2025 року. Скріншот із сайту ЄІПП

Одним із перших реалізованих житлових проєктів став масив “Нєвскій”. Генпідрядником виступила “Військово-будівельна компанія” – дочірнє підприємство Міноборони РФ.

Супутниковий знімок незабудованої західної частини Маріуполя в 2022 році. Google Maps

Комплекс містить шість дев’ятиповерхових і 12 п’ятиповерхових будинків, загалом понад 1000 квартир.

Супутниковий знімок ЖК “Нєвскій” в 2025 році. Google Maps

Контроль за проєктами в Маріуполі був зосереджений у руках заступника міністра оборони РФ Тімура Іванова. За даними російських журналістських розслідувань, кошториси робіт завищували щонайменше утричі, а пов’язана з Івановим компанія “Олімпсітістрой” вже освоїла на міських підрядах десятки мільярдів рублів.

Після відкриття першої черги комплексу окупаційна влада повідомляла , що заселено майже всі 500 квартир. Водночас місцеві жителі розповідали , що будинки лишаються напівпорожніми.

Будинок ЖК “Нєвскій” у грудні 2022 року. Скріншот із відео Telegram-каналу “Маріуполь зараз”

Вже за рік після здачі комплексу в експлуатацію почалися проблеми з інфраструктурою: у січні 2024 будинки, пішохідні доріжки та дороги зазнали руйнувань , трансформаторна підстанція підтоплювалась, а у вересні 2025 року стався обвал балкона.

Обвал частини балкона будинку в житловому комплексі “Нєвскій” у вересні 2025 року. Telegram-канал “Маріуполь зараз”

Щонайменше чотири ЖК перебувають на стадії активного будівництва

На західній околиці Маріуполя, поряд із масивом “Нєвскій”, зводять житловий квартал “Міраполіс”. Проєкт складається з чотирьох корпусів висотою від 9 до 16 поверхів із комерційними приміщеннями на перших поверхах. На супутникових знімках видно активні роботи у 2024 році. Забудовник — товариство “СЗ Мірастрой 2”, зареєстроване в лютому 2024 в Маріуполі. Її керівник і засновник – Ігорь Васілєнко, який також є власником мережі закладів громадського харчування в місті Саратов. Перша черга введення “Міраполісу” в експлуатацію запланована на перший квартал 2026 року.

Супутникові знімки зруйнованої багатоповерхівки 14 березня 2022 року та нового будівництва ЖК “Міраполіс”. Google Maps

Інший проєкт – ЖК “Резиденція” на проспекті Будівельників, 93. Реалізує його російська компанія “ЮгСтройІнвест” . Комплекс заявлено як житло підвищеного класу з будинками від 9 до 14 поверхів, закритими дворами та внутрішньою інфраструктурою. Продаж квартир триває через російські онлайн-майданчики із використанням іпотечних програм від банків РФ. Стартова ціна квартири тут – від 74 тисяч доларів.

Супутникові знімки зруйнованої багатоповерхівки у березні 2022 року та нового будівництва ЖК “Резиденція”. Google Maps

Житловий комплекс “Жуков” зводиться на проспекті Маршала Жукова як проєкт “комфорт-класу”. Забудовником виступає “РегіонСтройКомплект” – новостворена російська компанія, зареєстрована в Донецьку 23 серпня 2023 року. Крім цього комплексу, вона також реалізує ще один комерційний проєкт у місті – ЖК “Олімпійський”.

Супутникові знімки зруйнованої багатоповерхівки у березні 2022 року та нового будівництва ЖК “Жуков”. Google Maps

Житловий масив “Лазурні Береги” зводять на вулиці Купріна, 65 — на місці дев’ятиповерхівки, зруйнованої в 2022 році. Забудовник – російська компанія “Сіріус Білд”, зареєстрована 16 травня 2024 року. У профільних каталогах комплекс фігурує як один будинок заввишки 9-10 поверхів, а введення в експлуатацію заплановане на перший квартал 2026 року.

Супутникові знімки зруйнованої багатоповерхівки у березні 2022 року та нового будівництва ЖК “Лазурні Береги”. Google Maps

Окрім житлових кварталів, окупаційна влада планує відновити металургійний комбінат “Азовсталь” – символ оборони Маріуполя, який після російських бомбардувань став порожнім індустріальним каркасом.

У проєкті , оприлюдненому у вересні 2025-го, передбачено облаштування набережної з магазинами та парками. Частину старих цехів пропонують переобладнати під музеї та виставкові простори.

Подібні тези раніше озвучував очільник “ДНР” Денис Пушилін: ще в червні він заявляв , що територію комбінату хочуть використати для туристичних і рекреаційних проєктів.

Водночас супутникові знімки не фіксують жодних реальних будівельних робіт. Наразі на території триває лише демонтаж конструкцій і вивезення металобрухту.

Металургійний комбінат “Азовсталь”, серпень 2025 року. Google Maps

Після облоги та окупації Маріуполь став полігоном для масової забудови, але більшість житлового фонду залишається в руїнах. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, близько 700 багатоповерхівок перебувають у стані “замороженого ремонту”. Відповідальність за завершення цих робіт окупаційна влада перекладає на самих мешканців.

Водночас російська адміністрація заявляє про завершення програми видачі компенсаційного житла. За її словами, маріупольцям “видали” 4,5 тисячі квартир, проте під час облоги було знищено близько 52 тисяч осель. Як стверджують у Маріупольській міській раді, навіть за офіційними даними, відновлено лише близько 5% втраченого житла.

Маріупольський гауляйтер Антон Кольцов у коментарі російському пропагандистському інформагентству ТАСС пояснив , що для тих, хто досі перебуває в черзі на житло, створюють так званий муніципальний фонд. Це фонд квартир, які визнають “безгосподарськими”, переводять у власність “муніципалітету” через підконтрольні суди, реєструють за російським законодавством й передають новим мешканцям.

Перші десятки таких квартир уже “відремонтовані” та передані, заявив Кольцов. Так звані 5,5 тисячі квартир, які планують роздати в Маріуполі – це насправді оселі загиблих чи вигнаних містян.