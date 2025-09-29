Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що наразі країна очікує на додаткові поставки шведських винищувачів Gripen, французьких Mirage та F-16.

Про це він повідомив у інтерв'ю BBC Україна.

На уточнення журналіста, чи йдеться про всі три моделі літаків або лише про одну, Гаврилюк відповів: "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

Щодо кількості очікуваних винищувачів, генерал зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

Літак JAS-39C Gripen під час військового авіасалону International Air Tattoo у Ферфорді, Велика Британія, 21 липня 2019 року. Getty Images/Matthew Horwood

Він також нагадав, що починаючи з літа озброєння зі США надходить в Україну в рамках нової програми PURL, за якою європейські союзники купують зброю в США і передають її Києву. Зокрема, вже низка країн ЄС та Канада погодили надати спільно близько 2 мільярди доларів.

Гаврилюк уточнив, що перші поставки за програмою вже прибули до України, проте обсяги та темпи допомоги зменшилися.

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", — пояснив Гаврилюк.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.