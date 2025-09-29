Українські військові навчатимуть данців боротьби з дронами

Українські військові прибули до Данії для навчання данських військових протидії безпілотникам. У вересні у повітряному просторі Данії неодноразово спостерігали дрони невідомого походження.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

"Такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі", — повідомили у Генштабі.

Раніше стало відомо, що Швеція відправляє Данії радари та системи протидії безпілотникам напередодні самітів Євросоюзу у Копенгагені.

Що відомо про попередні порушення дронами повітряного простору Данії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

У ніч проти 28 вересня Збройні сили Данії зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни.