Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні — Федоров

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який дозволяє уряду країни продовжити фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку", — написав Федоров.

За його словами, наразі в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink, з яких понад 29 тисяч передали польські партнери

Що відомо про вето президента Польщі на законопроєкт про фінансову допомогу українцям та Starlink

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Також цей законопроєкт продовжував фінансування Польщею терміналів супутникового інтернету Starlink для українських військових.

Президент Польщі хоче, щоб парламент країни прийняв його ініціативу щодо обмеження допомоги українцям у Польщі. У його законопроєкті нібито зберігається фінансування Польщею терміналів інтернету Starlink.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що 8 вересня уряд подасть до Сейму свій законопроєкт для урегулювання питання допомоги українцям. Законопроєкт збереже фінансування Starlink для українських військових.

"Ми запровадимо всі відповідні рішення до наступної сесії Сейму, тому я сподіваюся, що ніхто більше нам не заважатиме, бо це, перш за все, питання інтересів Польщі", — сказав Адам Шлапка.

25 серпня Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни.

26 серпня керівник адміністрації президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що доступ до Starlink для України не відключать.

Того ж дня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що посольство веде консультації з урядом країни щодо закону про допомогу українцям, які перебувають у Польщі.