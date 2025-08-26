Сікорський пояснив, чому Польща платить за Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи ситуацію з оплатою Starlink для України, пояснив, чому Польща платить за супутниковий інтернет для українських військових.

Сікорський відповів на пост лідера політичного альянсу “Конфедерація” Славоміра Менцена, який напередодні написав у соцмережі X, що “якщо Україна хоче мати Starlink, нехай за нього платить”.

“Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, у тому числі фінансовим, польського платника податків. Зовнішня політика складніша за таблицю множення”, — наголосив Сікорський.

У понеділок, 25 серпня, Менцен, який брав участь у президентських перегонах від альянсу “Конфедерація”, заявив, що Польща взагалі не повинна платити за Starlink для України.

“Якщо Україна хоче мати Starlink, то нехай за нього платить. Я не бачу причин, чому ми маємо за це платити. Гроші польських платників податків повинні йти на потреби поляків!” — заявив Менцен.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Після цього міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський заявив, що через таке рішення Польща не зможе оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни.

Після цього керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що доступ до Starlink для України не відключать.

“Вето президента НЕ вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні ефективно пройти цю президентську ініціативу в польському парламенті. Аналогічно справа виглядає з підтримкою зберігання даних української адміністрації в безпечному місці”, — написав Богуцький.