"Вето президента не вимикає інтернет Starlink в Україні" — Офіс Навроцького

Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що доступ до Starlink для України не відключать.

Про це посадовець повідомив у соцмережі Х.

Він додав, що підтримка зберігання даних українського уряду у безпечному місці також зберігається.

“Вето президента НЕ вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні ефективно пройти цю президентську ініціативу в польському парламенті. Аналогічно справа виглядає з підтримкою зберігання даних української адміністрації в безпечному місці”, — написав Богуцький.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Після цього міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський заявив, що через таке рішення Польща не зможе оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.