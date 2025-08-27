Посольство України в Польщі оприлюднило роз’яснення щодо ситуації навколо вето президента країни Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про допомогу українським біженцям.

Про це дипломатичне представництво повідомило у фейсбук.

Зазначається, що спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас режим тимчасового захисту для українців продовжено рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року, і "він зберігає чинність і на території Республіки Польща".

"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом", — йдеться у повідомленні.

Крім того, посольство закликало громадян України утриматися від поспішних рішень щодо зміни свого правового статусу та, за необхідності, консультуватися з юристами.

Дипломатичне представництво пообіцяло уважно стежити за розвитком ситуації та "своєчасно інформувати громадян України про офіційні рішення".

Що відомо про вето президента Польщі на законопроєкт про фінансову допомогу українцям та Starlink

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Також цей законопроєкт продовжував фінансування Польщею терміналів супутникового інтернету Starlink для українських військових.

Президент Польщі хоче, щоб парламент країни прийняв його ініціативу щодо обмеження допомоги українцям у Польщі. У його законопроєкті нібито зберігається фінансування Польщею терміналів інтернету Starlink.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що 8 вересня уряд подасть до сейму Польщі свій законопроєкт для урегулювання питання допомоги українцям. Законопроєкт збереже фінансування Starlink для українських військових.

"Ми запровадимо всі відповідні рішення до наступної сесії Сейму, тому я сподіваюся, що ніхто більше нам не заважатиме, бо це, перш за все, питання інтересів Польщі", — сказав Адам Шлапка.

25 серпня Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни.

26 серпня керівник адміністрації президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що доступ до Starlink для України не відключать.

Того ж дня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що посольство веде консультації з урядом країни щодо закону про допомогу українцям, які перебувають у Польщі.