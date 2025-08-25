Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни. У зв’язку з тим, що вето президента Польщі Кароля Навроцького поставило під загрозу надання цієї допомоги.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Ми наразі пропрацьовуємо з польською стороною це питання на консультаціях", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі.

"Закон про допомогу громадянам України не вносить цю поправку, навколо якої точилася публічна дискусія. Я не зміню своєї думки і вважаю, що 800+ повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зусилля працювати в Польщі", – сказав Навроцький,

Згодом польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський повідомив, що через вето Навроцького Польща не зможе забезпечувати фінансування доступу до Starlink для України.

"Рішення Кароля Навроцького відключити інтернет в Україні фактично перетворюється на його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці", — написав Гавковський.

Він також, заявив, що не може уявити "кращого подарунку для військ Путіна", ніж відключення України від інтернету.