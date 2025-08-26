Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що посольство веде консультації з урядом країни щодо закону про допомогу українцям, які перебувають у Польщі. Раніше стало відомо, що президент Польщі Навроцький ветував закон, який продовжував фінансову допомогу Українцям.

Про це Василь Боднар повідомив у коментарі виданню slawa.tv та Суспільному.

"Ми розуміємо, що тривають зміни і ми зараз перебуваємо у сталому діалозі в консультаціях з польською стороною, щоби права громадян України були за забезпечені належним чином", — сказав посол.

Він також додав, що посольство інформуватиме українців щодо процесу навколо закону про продовження фінансової допомоги для запобігання "маніпуляціям".

"Ми інформуватимемо українське суспільство про те, як тривають переговори, як йде процес змін законодавства, щоб не було надмірної маніпуляції.Щоб ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, були обґрунтовані. Ми детально розкажемо що відбувається, які зміни досягнуть результату, а які ні", — наголосив Василь Боднар.

Що відомо про вето президента Польщі на законопроєкт про фінансову допомогу українцям та Starlink

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Також цей законопроєкт продовжував фінансування Польщею терміналів супутникового інтернету Starlink для українських військових.

Президент Польщі хоче, щоб парламент країни прийняв його ініціативу щодо обмеження допомоги українцям у Польщі. У його законопроєкті нібито зберігається фінансування Польщею терміналів інтернету Starlink.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що 8 вересня уряд подасть до сейму Польщі свій законопроєкт для урегулювання питання допомоги українцям. Законопроєкт збереже фінансування Starlink для українських військових.

"Ми запровадимо всі відповідні рішення до наступної сесії Сейму, тому я сподіваюся, що ніхто більше нам не заважатиме, бо це, перш за все, питання інтересів Польщі", — сказав Адам Шлапка.

Чинний закон про фінансову допомогу українцям, в тому числі фінансування Starlink діє до 30 вересня.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Програму тимчасового захисту запровадили 4 березня 2022 року, коли українці масово почали виїжджати за кордон через війну РФ проти України.

15 липня 2025-го Європейська Рада продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.