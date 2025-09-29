Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував інцидент з дронами, які могли перетнути угорсько-український кордон. Орбан інцидент заперечив, але заявив, що "Україна не суверенна".

Заяву Віктора Орбана передає угорське видання HVG.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина не загрожує Україні, адже є членом НАТО, а Україні "варто перейматися через східний кордон".

"Питання не в тому, чи пролетіли два, три чи чотири угорські безпілотники, чи ні. Припустимо, що вони пролетіли там кілька метрів, а що далі? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми підтримуємо Україну, вона не повинна поводитися так, ніби вона суверенна", — сказав Орбан.

Він також додав, що Україна має памʼятати про допомогу від країн Європи.

"Якщо Захід завтра вирішить не дати жодного форинта (валюта Угорщини — ред.), Україна може закритися. Це не те, про що вона повинна турбуватися", — сказав Орбан.

26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести "розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — вважає Зеленський.

Міністерство оборони Угорщини заявило, що повідомлення президента України Зеленського "не відповідає дійсності". Відомство також додало, що не отримувало від представників України жодної інформації про такі інциденти, попри те, що постійно підтримує контакт з українцями.

27 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував зображення карти з маршрутом угорського дрона, який ймовірно перетнув кордон між Україною та Угорщиною.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Угорщина не надсилала до України військову допомогу. Також країна неодноразово блокувала надання військової та фінансової допомоги Україні від Євросоюзу. Так, у серпні 2025 року стало відомо, що Угорщина заблокувала понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру на військову допомогу України.

Уряд Угорщини подав позов до суду Європейського Союзу проти Ради Євросоюзу через використання заморожених російських активів для надання фінансової допомоги Україні у 2025 році.

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".