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Радник Орбана розповів, чи надаватиме Угорщина військову допомогу Україні
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Радник Орбана розповів, чи надаватиме Угорщина військову допомогу Україні

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Орбан і Зеленський
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розмовляє з Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі 27 червня 2024 року. Getty Images/LUDOVIC MARIN

Під час угорського головування в Раді ЄС з 1 липня перемовини між двома державами будуть активними та регулярними, однак Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.

Про це заявив політичний радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.

"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас, ми самі не хочемо бути залученими", — сказав чиновник.

За його словами, Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, однак гроші потрібно спрямувати на інші напрямки, а не на підтримку України.

"Переговори тривають, і це є причиною дискусії про те, як зробити так, щоб Угорщина могла сказати, що наші ресурси не є частиною Європейського мирного фонду, спрямованого на Україну, а йдуть на два інші напрямки. Тому я б розглядав це як технічну перешкоду. Ми повинні переконатися, що наші європейські партнери хочуть надсилати свої гроші в Європейський мирний фонд, в Україну, а ми не хочемо цього робити, і це має бути зроблено належним чином", — додав радник прем’єр-міністра Угорщини.

Він не розповів, про що саме спілкувалися президент Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді, однак стверджує, що діалог між країнами посилиться.

"З першого липня ми перебираємо президентство у Європейській Раді. Тому це вимагає більше дипломатичних зусиль з угорської сторони, хоча у нас складні й різні погляди з Україною, але це не означає, що нам не потрібно спілкуватися в цій ситуації. Я очікую більш частого і більш регулярного спілкування між двома лідерами", — підсумував Балаж Орбан.

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