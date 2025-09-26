Міністерство оборони Угорщини прокоментувало заяву президента України Зеленського щодо угорських дронів у прикордонних регіонах України та Угорщини. У відомстві заявили, що повідомлення Зеленського "не відповідає дійсності".

Про це міноборони Угорщини повідомило у відповіді на запит видання Telex.

"Армія оборони Угорщини не виконувала політ безпілотника, який нібито мав місце на угорсько-українському кордоні, про що також повідомлялося у пресі, і не отримувала жодних вказівок щодо цього. Ми не отримували жодної інформації від української сторони щодо такого інциденту, хоча постійно підтримуємо з ними зв’язок", — повідомило міноборони Угорщини.

Угорське відомство також додало, що не отримувало від представників України жодної інформації про такі інциденти, попри те, що постійно підтримує контакт з українцями.

"Національні оборонні навчання "Адаптивні гусари 2025" у рамках НАТО триватимуть в Угорщині до середини жовтня. Про навчання будуть постійно інформовані не лише наші союзники по НАТО, а й українська сторона", — йдеться у заяві міністерства.

26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести "розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — вважає Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна запровадила заборону на вʼїзд для трьох високопоставлених військових посадовців Угорщини.

"Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд в Угорщину для наших військових чиновників. На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових", — повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.