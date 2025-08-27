Уряд Угорщини подав позов до Суду Європейського Союзу проти Ради Євросоюзу через використання заморожених російських активів для надання фінансової допомоги Україні.

Про це йдеться у позові, опублікованому на сайті Суду Євросоюзу.

Угорщина оскаржує рішення Ради ЄС щодо передачі доходів від заморожених російських активів Україні через Європейський фонд миру. Цей фонд створили у 2023 році для фінансування заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями. ЄС за допомогою цього фонду фінансує Україну, Молдову, Боснію і Герцеговину тощо.

Цей фонд компенсує країнам ЄС кошти, витрачені на допомогу Україні. Країни ЄС роблять внески у фонд, та Рада Євросоюзу прийняла рішення надсилати у фонд доходи з заморожених російських активів.

Угорщина вимагає у Суду Євросоюзу скасувати рішення Ради Євросоюзу від 21 травня 2024 року щодо розподілу допоміжних заходів для військової підтримки Збройних сил України, а саме надсилання доходів від російських активів до Європейського фонду миру. Тоді Угорщина утрималась від підтримки рішення щодо доходів від російських активів.

Також Угорщина вимагає визнати недійсним рішення Європейського фонду миру від березня 2025 року щодо використання доходів від російських активів на фінансування військової допомоги Україні. Країна вважає, що її рішення утриматись від підтримки передачі доходів на користь Україні на Раді Євросоюзу не означало фактичну підтримку надання такої допомоги через фонд.

Угорщина подала позов ще у липні 2025 року, та 25 серпня Суд прийняв позов та передав на розгляд.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".