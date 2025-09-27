Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував зображення карти з маршрутом угорського дрона, який ймовірно перетнув кордон між Україною та Угорщиною. Раніше про те, що українські військові зафіксували угорські дрони, повідомляв президент Зеленський.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

"Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі", — повідомив Андрій Сибіга.

26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести "розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — вважає Зеленський.

Міністерство оборони Угорщини заявило, що повідомлення президента України Зеленського "не відповідає дійсності". Відомство також додало, що не отримувало від представників України жодної інформації про такі інциденти, попри те, що постійно підтримує контакт з українцями.