Угорщина могла запустити дрони у прикордонних районах України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно це були угорські дрони.

Про це президент повідомив за підсумками військової наради 26 вересня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — розповів про деталі президент.

Раніше стало відомо, що Україна запровадила заборону на вʼїзд для трьох високопоставлених військових посадовців Угорщини.

"Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд в Угорщину для наших військових чиновників. На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових", — повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.