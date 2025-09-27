Орбан звернувся до Зеленського: Припиніть нас переслідувати

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина є членом НАТО та ЄС, і підкреслив, що саме завдяки підтримці цих двох організацій Україна продовжує триматися у війні.

Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Україна давно б уже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", — написав Орбан.

26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести "розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — вважає Зеленський.

Міністерство оборони Угорщини заявило, що повідомлення президента України Зеленського "не відповідає дійсності". Відомство також додало, що не отримувало від представників України жодної інформації про такі інциденти, попри те, що постійно підтримує контакт з українцями.

27 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував зображення карти з маршрутом угорського дрона, який ймовірно перетнув кордон між Україною та Угорщиною.