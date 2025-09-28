28 вересня — 1312-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Уночі 28 вересня Росія обстріляла Запоріжжя: є поранені.
- Україна цієї осені отримає дві системи ППО Patriot, а також готує переговори у США щодо закупівлі зброї "Mega Deal" та щодо продажу дронів "Drone Deal", повідомив Зеленський.
- У МЗС України опублікували карту з маршрутом угорського дрона, який ймовірно перетнув кордон між Україною та Угорщиною. Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто назвав її "фейком".
- Очільник російського МЗС Лавров заявив, що РФ не запускає дрони в країни Євросоюзу і НАТО та не збирається на них нападати. 26 вересня у Норвегії над військовою авіабазою пролітали безпілотники, також стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.
- Далекобійні дрони СБУ у ніч на 27 вересня вдарили по нафтоперекачувальній станції "Тиньговатово" у Чуваській Республіці РФ.
У Запоріжжі відомо про трьох поранених
Кількість поранених унаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до трьох людей: за медичною допомогою звернулись два чоловіки та жінка, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
У Хмельницькій області було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі поранена людина
Одна людина дістала поранення через обстріл Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Один з ударів росіяни завдали по приватному будинку.
Росія атакувала Запоріжжя
Російські війська завдали щонайменше чотирьох ударів по Запоріжжю, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Пошкоджена автозаправка, попередньо, постраждалих немає.
У Києві вибухи
У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У столиці триває повітряна тривога через російські безпілотники, повідомив очільник КМВА Ткаченко.
У Запоріжжі пролунали повторні вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.