Україна отримає Patriot та закупить зброю у США, РФ заявляє, що не запускає дрони над Європою. 1313 день війни
обстріли Херсона, новини війни
Рятувальник гасить авто, яке загорілось через артилерійський обстріл РФ середмістя Херсона, вересень 2025 року. Суспільне Херсон/Олександр Корняков

28 вересня — 1312-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Запоріжжі відомо про трьох поранених

Кількість поранених унаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до трьох людей: за медичною допомогою звернулись два чоловіки та жінка, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

У Хмельницькій області було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі поранена людина

Одна людина дістала поранення через обстріл Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Один з ударів росіяни завдали по приватному будинку.

Росія атакувала Запоріжжя

Російські війська завдали щонайменше чотирьох ударів по Запоріжжю, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Пошкоджена автозаправка, попередньо, постраждалих немає.

У Києві вибухи

У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У столиці триває повітряна тривога через російські безпілотники, повідомив очільник КМВА Ткаченко.

У Запоріжжі пролунали повторні вибухи, повідомляють наші кореспонденти.

У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

