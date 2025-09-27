Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Євросоюз і НАТО

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не мала і не має наміру нападати на країни-члени НАТО та Євросоюз.

Про це він сказав під час загальнополітичної дискусії 80-ї сесії Генасамблеї ООН, передає російське інформагентство ТАСС.

За його словами, Москва нібито неодноразово пропонувала державам, що входять до Північноатлантичного альянсу, "поважати свої зобов'язання і домовитися про юридично зобов'язальні гарантії безпеки".

"Наші пропозиції були проігноровані та ігноруються до цього дня. До того ж все частіше звучать загрози застосування сили проти Росії, яку звинувачують у тому, що вона мало не планує напасти на країни НАТО і Євро. Росія не мала і немає подібних намірів", — сказав він.

Також російський міністр заявив, що будь-яка агресія проти Росії отримає "рішучу відсіч".

"Будь-яка агресія проти моєї країни отримає рішучу відсіч. З цього приводу не повинно бути жодних сумнівів у НАТО і ЄС, хто не тільки переконує своїх виборців у неминучості війни з Росією і змушує їх затягувати пояси, а й відкрито заявляє про підготовку до нападу на нашу Калінінградську область", — сказав Лавров.

Раніше він заявив, що НАТО та ЄС руками України нібито "оголосили Росії війну і прямо в ній беруть участь".

Коментуючи це у ЄС зазначили, що це частина російської стратегії дезінформації.