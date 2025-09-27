27 вересня — 1312-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський заявив, що військові зафіксували заходи у повітряний простір України дронів-розвідників — імовірно, це були угорські безпілотники. У Міноборони Угорщини заперечили.
- Армія РФ завдала щонайменше двох ударів по Запоріжжю: майже 9 тисяч абонентів залишились без світла.
- Під час Добропільської контрнаступальної операції Сил оборони на Донеччині армія Росії втратила майже три тисячі солдатів, заявив Зеленський.
- Данія передасть Україні пакет допомоги на 400 мільйонів євро. Також Швеція першою серед країн ЄС виділила Україні додаткову фіндопомогу через Ukraine Facility.
У Волгограді РФ чути вибухи
У Волгограді в РФ місцеві жителі повідомили про звуки вибухів, передають російські канали SHOT і "Новости Волгограда і области". Звуки було чути у Красноармійському районі близько 1:20 за місцевим часом. Офіційної інформації від місцевої влади поки що немає. Припускають, що це безпілотники ЗСУ.
Росія атакувала безпілотниками Вінницю
Вінниччина зазнала атаки безпілотників. Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, є влучання у критичну інфраструктуру.
РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками
Російські війська атакували Запоріжжя двома безпілотниками. Сталась пожежа, пошкоджено магазин. Попередньо, загиблих та поранених немає, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.