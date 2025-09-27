Перейти до основного змісту
Україна цієї осені отримає дві системи ППО Patriot — Зеленський
Україна цієї осені отримає дві системи ППО Patriot — Зеленський

Дмитро Михайлов
Андрій Стасюк
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час Конференції з відновлення України 2025 (URC2025) у Конгрес-центрі La Nuvola в Римі, Італія, 10 липня 2025 року. Getty Images/Antonio Masiello

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Києві, передає кореспондент Суспільного.

Також, за його словами, українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю.

"Ізраїльський комплекс (Patriot — ред.). Місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", — сказав глава держави, не уточнюючи деталей.

Ще у червні 2024 року США, Ізраїль і Україна вели переговори про постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

