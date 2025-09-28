РФ використовує танкери для запуску дронів проти європейських країн — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки РФ використовує танкери, зокрема й ті, що входять до так званого тіньового флоту, для запуску та управління дронами, якими атакує європейські країни.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 28 вересня.

Він наголосив, що Балтійське море та інші моря мають бути "закриті для російських танкерів", насамперед для тих, що належать до "тіньового флоту".

"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту", — сказала Зеленський.

Глава держави також повідомив, що внаслідок нічної російської атаки постраждали понад 80 людей, четверо загинули, серед них — одна дитина.

"В Києві серед вражених об'єктів, Інститут Стражеска — це Інститут кардіології, один з провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим. І уряд повинен з цим допомогти", — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що російський удар по Запоріжжю був "надзвичайно жорстоким". У результаті майже 40 людей постраждали, усім надається необхідна допомога.

"Були також російські удари по енергетичним об'єктам і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом", — сказав президент.

Крім того, він наголосив, що підтримка з боку міжнародних партнерів, зокрема "сильні кроки США", є необхідними для посилення тиску на РФ.

"Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо...які можуть і цю війну допомогти закінчити і стримати Росію від будь-якої іншої агресії, — додав Зеленський.

Що відомо про атаку Росії на Україну 28 вересня

У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованих ударів дронами та ракетами по кількох українських містах. У Києві внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, ще десятеро — поранені. Також у столиці пошкоджений Інститут кардіології, де рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Внаслідок обстрілів постраждала й Київська область — там поранення отримала 31 людина, з них — 3 дитини.

Найбільше постраждала Петропавлівська Борщагівка, тут пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В них вибито понад тисячу вікон та дверних конструкцій. Також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені.

Загалом наслідки сьогоднішньої російської атаки Київської області зафіксували у шести областях регіону. Понад дві тисячі жителів залишилися без газу. У майже 600 абонентів немає світла.

Під ударом опинилося й Запоріжжя: поранені щонайменше 42 людини, серед них троє дітей.