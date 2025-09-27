Президент України Володимир Зеленський розповів, що був дуже здивований, коли почув, що президент США Дональд Трамп написав пост у Truth Social про повернення Україною всіх своїх територій.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському Axios.

Коли журналіст, який брав інтерв’ю, сказав, що хотів би побачити вираз обличчя українського президента, коли той прочитав пост Трампа, Зеленський сказав, що “обличчя було щасливим”.

“Я був дуже здивований, так. По-перше, я його не читав. Просто моя команда мені сказала. У мене була зустріч, і моя команда сказала: "Подивіться, щось відбувається". Нова сторінка в нашій реальності. Вся моя команда сказала мені, що, на їхню думку, президент вас повністю зрозумів. Ми обговорювали всі питання, і він підкреслив у кількох словах ті речі, про які ми говорили”, — розповів Зеленський.

Він додав, що потім, після короткого звіту від команди і під час паузи, прочитав, що написав президент, і був позитивно здивований.

Відповідаючи на питання, чому змінилася позиція американського президента, Зеленський сказав, що, по-перше, це пов’язано з ситуацією з Путіним. Він припустив, що Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху.

“Навіть якщо подивитися зараз на американське суспільство, яке, я думаю, дуже важливе для президента США. Підтримка суспільства дуже важлива для будь-якого лідера. А американське суспільство справді не довіряє Путіну. І переважно вони не довіряють тому, що він хоче закінчити цю війну. Багато людей бояться, що Путін хвора людина”, — сказав Зеленський.

Він додав, що Путін не зупиниться на Україні.

“Він піде далі. Куди далі? У які країни, до яких сімей, і зробить те саме. Ви бачите, як він зараз націлюється на Польщу, бачите, що сьогодні знову Румунія, аеропорти в Данії також закриті”, — сказав Зеленський.

Коли журналіст припустив, що, можливо, немає реальної зміни політики Трампа, і “може, він просто сьогодні так написав, а завтра напише щось інше”, Зеленський відповів, що це залежить від рішення лідера США.

“Він президент, і це його рішення. Але я думаю, що він хоче закінчити цю війну. І він багато разів казав, що хоче закінчити цю війну. І тепер він бачить, що російський лідер не хоче її завершувати”, — сказав Зеленський.

— Тобто ви тепер вірите, що президент Трамп нарешті хоче, щоб Україна перемогла?

— Я сподіваюся. Я сподіваюся, — відповів президент.

— Яке у вас було відчуття після зустрічі? Що він хоче вашої перемоги?

— Так, — сказав Зеленський.

Коли розмова зайшла про те, якою є одна велика, відчутна, реальна річ, потрібна, щоб Трамп дав Україні для перемоги на полі бою, Зеленський відповів, що “президент Трамп знає”.

“ Я йому сказав, що нам потрібно. Одну річ я вже йому сказав. Я не скажу вам, що саме, але скажу, що він відповів: "Ми будемо над цим працювати", — сказав президент.

На уточнююче запитання він підтвердив, що йдеться про систему озброєння, яка потрібна Україні, але “це не означає, що ми її використаємо”.

“Тому що, якщо вона у нас буде, я думаю, це додатковий тиск на Путіна сісти за стіл і говорити. Є лише одна річ, яку президент Трамп дійсно може нам дати, використовуючи будь-які системи. Він може зупинити Путіна, він може змусити його сісти і зупинити війну, перейти до дипломатії. Оце те, що президент Трамп може зробити”, — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".