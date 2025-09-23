Зеленський зустрівся з Трампом на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілись на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

"Найбільший крок для зупинки війни Росії проти України — це російська економіка, яка перебуває у складному становищі. Україна успішно зупиняє російську армію. Мужньо обороняється Росія сподівалась на швидке рішення, але війна триває вже 3,5 роки й це продовжує тривати", — сказав президент США.

Також Дональд Трамп повідомив, що країни НАТО у Європі повинні збивати російські військові літаки, які залітають у їхній повітряний простір.

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме оборонятись, поки Росія "не зупинить цю війну".

Про заплановану зустріч Зеленського та Трампа повідомляли у Білому Домі.

20 вересня український лідер під час зустрічі із журналістами казав, що під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".

