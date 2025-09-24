Зеленський прокоментував пост Трампа, що Україна може повернути всю територію

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже позитивним сигналом пост Трампа про те, що Україна може повернути усі свої окуповані території.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News 23 вересня.

Відповідаючи на запитання ведучого про пост президента США після зустрічі, Зеленський сказав, що це було для нього “трохи несподіванкою”.

“Трохи... тобто, я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у підтримці Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо зараз, що ми готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче. Але він розуміє, що Путін не хоче”, — сказав Зеленський.

Він додав, що отримав дуже позитивні сигнали з боку, що Трамп і Америка будуть з Україною до кінця війни.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".