Президент Польщі підписав новий закон про українських біженців; Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив на Генасамблеї ООН; У Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо; Сибіга розповів, що з Трампом обговорювали зняття табу на зброю; Росія обстріляла Запоріжжя та Вінниччину — Суспільне зібрало головні новини на ранок 27 вересня.

Навроцький підписав закон про допомогу українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про продовження допомоги українцям у Польщі. Попередня допомога закінчувалась 30 вересня. Закон продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання фінансової допомоги. Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють, а їхні діти ходять до польської школи. Винятком стануть батьки з дітьми з інвалідністю.

Контекст: у серпні Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України.Він вважає, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі. Прем'єр Дональд Туск заявив, що законопроєкт, який ветував Навроцький, регулює набагато більше питань, ніж соцвиплати українцям і рішення заблокувати його може мати руйнівні наслідки для польських компаній.

Нетаньягу виступив на Генасамблеї ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 26 вересня виступив на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Коли він вийшов на сцену, десятки людей вийшли з зали на знак протесту, інші почали аплодувати. Нетаньягу розповідав про успіхи боротьби з ХАМАСом, хуситами, "Хезболлою", заперечив атаки на цивільне населення в Газі, засудив визнання держави Палестина з боку впливових держав. Він також сказав, що його уряд пам'ятає про заручників.

Контекст: Нещодавно Палестину визнали Франція, Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія. Вони вважають, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини. 16 вересня Незалежна міжнародна комісія ООН визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази.

У Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка

У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. За інформацією джерел Суспільного, йдеться про президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.

У прокуратурі області зазначили, що ще один чоловік дістав вогнепальне поранення. Його госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для розшуку та затримання причетного в області проводять спеціальну поліцейську операцію.

Сибіга розповів деталі зустрічі Трампа і Зеленського

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону розповів про зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Він назвав її "історичною". Основним питанням було наближення справедливого миру. Лідери говорили про заморожені російські активи, Зеленський інформував Трампа про ситуацію на полі бою. Мова також ішла про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України.

Контекст: Зеленський і Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Президент України сказав, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх. І після цієї зустрічі Трамп написав, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".

Армія РФ атакувала Запоріжжя та Вінниччину

У ніч на 27 вересня російська армія атакувала Вінницьку та Запорізьку області.

РФ завдала щонайменше двох ударів по Запоріжжю. Російські війська поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури, частково зруйнована будівля магазину. Майже 9 тисяч абонентів залишились без світла, 95% з яких станом на 4:00 ранку вже знову заживлені. Попередньо, загиблих та поранених немає.

Внаслідок масованої російської атаки цієї ночі у Вінницькій області є влучання в критичну інфраструктуру. Постраждалих немає. Після обстрілу пошкоджено житловий будинок, пожежу ліквідували. Рух потягів відновлено. Без електропостачання залишається один житловий будинок.