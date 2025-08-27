Законопроєкт, який ветував президент Польщі Кароль Навроцький регулює набагато більше питань, ніж соцвиплати українцям і рішення заблокувати його може мати руйнівні наслідки для польських компаній.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVN24.

27 серпня відбулося засідання Кабінету міністрів Польщі, скликане президентом Каролем Навроцьким. Президент і прем'єр виступили під час відкритої частини засідання.

Навроцький згадав про своє рішення накласти вето на законопроєкт про допомогу Україні. Він стверджував, що в нього склалося враження, що всі групи в Польщі "підтримували рішення, які б забезпечили вигоду 800+ лише українцям, які працюють".

"Я був глибоко переконаний, що це була не лише моя програма як президента Польщі, а й пропозиція, яку підтримував мій головний опонент — прем'єр-міністр Дональд Туск, — яку підтримувало оточення прем'єр-міністра", — сказав президент.

У відповідь Туск зазначив, що не сперечатиметься із президентом, бо і сам уряд пропонував зміни до програми 800+, аби усунути зловживання.

"Біженці та іммігранти отримували абсолютно все без жодного контролю. Саме ми запровадили реальний контроль та пропонували реальне забезпечення польських інтересів у стосунках з мігрантами, зокрема з нашими гостями з України. Але накладання вето на законопроєкт, який регулює набагато більше питань, очевидно, може мати руйнівні наслідки, наприклад, для польських компаній", — сказав прем'єр.

Туск запропонував Навроцькому "якомога швидше співпрацювати", щоб мінімізувати негативні наслідки вето та запобігти їх впливу на польську економіку та польські компанії.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у понеділок, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі.

Програма "Родина 800+" у Польщі наразі надає щомісячну фінансову допомогу 800 злотих на кожну дитину до 18 років для українських сімей, які легально перебувають у країні. З 1 червня 2025 року для українських дітей, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, виплати залежать від обов'язкового відвідування польської школи, а ігнорування цього обов'язку може призвести до скасування допомоги.