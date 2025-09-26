Президент Польщі підписав закон про продовження допомоги українцям — які умови

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про продовження допомоги українцям у Польщі. Попередня допомога закінчувалась 30 вересня. Для отримання нової змінили умови.

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

Закон продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання фінансової допомоги.

У законі перелічено конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, а саме: медична реабілітація, програми лікування наркотиків, програми охорони здоров’я, питання, пов’язані з придбанням рецептурних ліків, та інші пільги, повʼязані з медициною як стоматологічні послуги.

Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють, а їхні діти хожять до польської школи. Винятком стануть батьки з дітьми з інвалідністю.

Керівник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький заявив, що це "останній законопроєкт" щодо допомоги українським біженцям, який підписав Кароль Навроцький.

"Сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Ми повинні перейти до нормальних умов, тобто ставитися до громадян України, які проживають на території Республіки Польща, так само, як і до всіх інших іноземців", — заявив Збігнєв Богуцький.

Керівник канцелярії президента Польщі також додав, що "президент не дасть шантажувати себе та поляків".

Також Кароль Навроцький вніс до парламенту Польщі на розгляд законопроєкт про "переслідування всіх, хто намагається або хоче поширювати бандеризм на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь".