Швеція першою виділила Україні додаткову фіндопомогу через Ukraine Facility

Швеція першою серед країн ЄС вклала додаткові гроші в механізм Ukraine Facility та підтримала ідею "репараційного кредиту" для України.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, Швеція виділила близько 3 млрд грн у Pillar I "Пряма бюджетна підтримка" механізму Ukraine Facility, що додається до коштів ЄС. Підласа наголошує, що ця сума невелика порівняно з дефіцитом українського бюджету, але зіставна, наприклад, з видатками на закупівлю шкільних автобусів або програмою компенсацій за знищене житло.

"Найважливіше для нас — Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту». Мова іде про пряму бюджету підтримку у розмірі до 130 млрд євро", — пише посадовиця.

Механізм передбачає, що фактично Україна отримає доступ до російських заморожених грошей і зможе ними користуватися. Але офіційно юридично (де-юре) право вимагати ці гроші все ще буде у Росії. Повернення кредиту буде обов’язковим лише у разі виплати Росією репарацій, що експерти вважають малоймовірним.

Розмір фінансування та строки надходження визначатимуться потребами українського бюджету, підтвердженими МВФ. Кошти, ймовірно, надходитимуть траншами, а остаточне рішення щодо "репараційного кредиту" має ухвалюватися одноголосно всіма країнами ЄС, що створює певну невизначеність.

"Попередньо рішення про «репараційний кредит» має увалюватись усіма країнами-членами одноголосно, що поки що накладає велику невизначеність на перспективи реалізації механізму", — підсумувала Підласа.

Раніше про подібний кредит писало Reuters. Співрозмовники агентства кажуть, що остаточний розмір допомоги визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026–2027 роках.

Кредит планується спрямувати на підтримку воєнних зусиль України. Його Україна повертатиме лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою, а ризики за зобов’язаннями колективно нестимуть країни ЄС і, ймовірно, деякі держави G7.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.