Дрони СБУ атакували нафтовий об'єкт у Чуваській Республіці РФ — джерела

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у ніч на 27 вересня вдарили по нафтоперекачувальній станції "Тиньговатово" у Чуваській Республіці РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах.

За словами нашого співрозмовника, цей об'єкт знаходиться за 1000 кілометрів від кордону України в населеному пункті Конар.

"З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено", — кажуть джерела.

Співрозмовник додав, що робота над "зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі".

Вранці очільник цього російського регіону Олег Ніколаєв заявляв, що під удар потрапила нафтоперекачувальна станція у поблизу селища Конар, що у Цивільському окрузі Чувашії.

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.