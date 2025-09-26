Данія передасть Україні пакет допомоги на 400 млн євро

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні пакета військової допомоги вартістю у 2,6 мільярдів крон (близько 400 мільйонів євро). Це вже 27 пакет допомоги, який передає Данія Україні.

Про це міністерство оборони Данії повідомило на офіційному сайті.

Данія виділяє кошти на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України. Також Данія виділить частину коштів на "інші форми допомоги", але не уточнює які саме.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, – це збільшити внесок у українську оборонну промисловість", — прокоментував виділення допомоги міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У 2024 році Україна та Данія запровадили нову модель допомоги Україні та передачі озброєння, її назвали "данською". Країни фінансують закупівлю озброєння для Сил оборони України в українських виробників.