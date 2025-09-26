Після зустрічі з президентом України Зеленським на полях Генасамблеї ООН, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може відвоювати свою територію, тимчасово окуповану Росією з 24 лютого 2022 року. І навіть може “піти далі”. Попри те, що Трамп схильний змінювати свою позицію — зокрема, щодо російсько-української війни — його заява отримала чималий резонанс у західних медіа. Озвучені в десятках матеріалів позиції різнились від підтримки Трампа до спроб зчитати в його словах натяк про перекидання відповідальності на Європу. Як світові медіа реагують на зміну настроїв американського президента щодо російського вторгнення в Україну — в огляді Суспільного.

Реакція на приниження

Трамп зрозумів, що очільник Росії Володимир Путін ним скористався, пише у традиційно критичному до республіканців The Atlantic eксперт із міжнародної політики Том Ніколс. Він вважає, що президент США дає зрозуміти Росії, що існують межі зловживання його терпінням. При цьому заява Трампа – поки лише слова. Запровадити нові санкції проти Росії чи тарифи на її товари американський президент досі не запропонував.

Слова Трампа про здатність України відвоювати захоплені території може бути скерованими на внутрішню публіку, вважає Ніколс. Так президент показує конгресменам та політикам, що здатен справді жорстко говорити з Росією. Хоча водночас він може відкидати війну, яку розпочала Росія проти України, як “проблему, яку годі розвʼязати”.

Британське видання The Telegraph констатує , що Трамп погодився з президентом України Зеленським щодо проблем у російській економіці та неспроможності Росії наступати на фронті й захоплювати територію України. Атаки України на нафтопереробні заводи у Росії – головна проблема як для російської економіки, так і для армії агресора, пише видання. Так, з початку серпня Україна пошкодила 16 з 38 НПЗ, внаслідок чого Росія втратила можливість переробляти щонайменше один мільйон барелів нафти щоденно. Зараз у Росії спостерігається дефіцит пального, а його експорт повністю зупинено.

Такі новини про Росію потішили Трампа — в цьому й причина його різкої зміни риторики щодо війни.

Видання The Washington Post відзначило підтримку заяви Трампа лідерами країн Європи. Президент Франції Макрон та президент Латвії Рінкевич схвалили таку зміну риторики — Макрон навіть зауважив, що ЄС справді має підтримати Україну і що існує перспектива поразки Росії через проблеми в економіці.

Спроба перекласти відповідальність

Протилежною реакцією на заяву президента США Дональда Трампа щодо України стали відгуки щодо його слів про Європейський Союз. У своєму пості у соцмережі Truth Social президент США написав, що Україна може перемогти у війні за допомогою Євросоюзу.

Так, видання Bloomberg та Financial Times із посиланням на європейських та американських чиновників пишуть, що у Європі ставляться до такої заяви Трампа з обережністю. Представники європейських країн підозрюють, що президент США в такий спосіб перекладає відповідальність за війну Росії проти України та допомогу Києву саме на них.

У Білому Домі теж є посадовці з подібною думкою, пише Bloomberg. Один із них заявив виданню, що Трамп чітко дав зрозуміти, що це не війна США й ініціативу у власному захисті європейці мають взяти на себе.

Тим часом Росія продовжує спроби наступу на Донеччині — вочевидь, оскільки не бачить, що Дональд Трамп посилить допомогу Україні, пише інформагентство. А європейські співрозмовники FT кажуть про подальшу ерозію довіри до США як партнера.

The New York Times у своєму аналізі заяви Трампа пише, що президент США прагне позбутись війни Росії проти України, адже організувати зустріч Путіна й Зеленського йому не вдалось. Річард Фонтейн, виконавчий директор Центру нової американської безпеки, у коментарі виданню повідомив, що в заяві Трампа немає ідей щодо зміни дій самих Сполучених Штатів. Немає закликів до санкцій, до мит, до припинення вогню. Відтак єдиний доконаний факт заяви Трампа – повернення прихильності до президента України Зеленського, відмічає NYT.

Росія досі може фінансувати війну

Видання The Guardian на тлі заяв Трампа проаналізувало доступні дані про стан економіки Росії. Ситуація дійсно складна — однак і на межі колапсу економіка країни не перебуває. Тому адміністрація Путіна може і далі вимагати від уряду інвестувати кошти в оборонно-промисловий комплекс.

Заради фінансування війни уряд Росії розглядає можливості скоротити витрати на охорону здоровʼя та соціальні послуги. Для цього ж у країні підвищено ставку ПДВ до 22%.

Росія все ще може імпортувати електроніку та компоненти, необхідні для виробництва озброєння, через Китай, країни центральної Азії та Індію. Частина країн досі імпортують російські енергоносії. Це допомагає Кремлю утримувати економіку від колапсу.

Британський публіцист та політик Едвард Лукас для видання The Times пише , що Росія, попри невдачі на фронті та економічні проблеми, продовжує посилювати атаки проти України та її союзників у Європі – Польщі, Данії, Фінляндії, Норвегії, Естонії тощо.

Росія намагається зруйнувати позитивне ставлення до підтримки України, показати європейським країнам, що це небезпечно. Європа має відповісти на це санкціями, вилученням російських заморожених активів та посиленням оборони східного кордону НАТО аж до збиття російських безпілотників, вважає Лукас — і байдуже, наскільки прихильний у поточний момент до Києва Дональд Трамп.