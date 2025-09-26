У Євросоюзі триває зустріч "Стіни дронів", яку скликали через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими безпілотниками. Україну на зустрічі представляють міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Зустріч скликав єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. На зустрічі присутні представники семи країн-членів ЄС — Естонії, Латвія, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії та Болгарії. 26 вересня стало відомо, що Угорщина та Словаччина теж долучаться до зустрічі "Стіни дронів".

Мета зустрічі — продовження роботи над дроновим барʼєром через російські дронові атаки на Польщу, Румунію, Данію та Норвегію.

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.