Ядерна програма Пакистану за потреби буде надана Саудівській Аравії. Це передбачає спільна стратегічна угода між державами.

Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджі Мохаммад Асіф в інтерв'ю телеканалу Geo TV, цитує АР.

Асіф відповідав на запитання журналістів про те, чи буде "запобіжний фактор, який Пакистан отримує від ядерної зброї", доступний і для Саудівської Аравії.

"Цей потенціал був створений давно, коли ми проводили випробування. З того часу ми маємо війська, підготовлені до бойових дій. Те, що ми маємо, і ті можливості, якими ми володіємо, будуть надані [Саудівській Аравії] відповідно до цієї угоди", — пояснив міністр.

Аналітики розглядають ці слова як сигнал Ізраїлю, який довго вважався єдиною ядерною державою на Близькому Сході.

Напередодні кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф підписали спільну стратегічну оборонну угоду. Документ передбачає, що будь-яка агресія проти якоїсь із цих двох країн вважатиметься нападом на обох.

Це сталося на тлі удару Ізраїлю 9 вересня по столиці Катару.