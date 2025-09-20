Перейти до основного змісту
Пакистан може поділитися ядерною програмою із Саудівською Аравією, якщо буде потреба
Юлія Кузьменко
Міністр оборони Пакистану Хаваджі Мохаммад Асіф
Міністр оборони Пакистану Хаваджі Мохаммад Асіф. Khawaja Asif/Facebook

Ядерна програма Пакистану за потреби буде надана Саудівській Аравії. Це передбачає спільна стратегічна угода між державами.

Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджі Мохаммад Асіф в інтерв'ю телеканалу Geo TV, цитує АР.

Асіф відповідав на запитання журналістів про те, чи буде "запобіжний фактор, який Пакистан отримує від ядерної зброї", доступний і для Саудівської Аравії.

"Цей потенціал був створений давно, коли ми проводили випробування. З того часу ми маємо війська, підготовлені до бойових дій. Те, що ми маємо, і ті можливості, якими ми володіємо, будуть надані [Саудівській Аравії] відповідно до цієї угоди", — пояснив міністр.

Аналітики розглядають ці слова як сигнал Ізраїлю, який довго вважався єдиною ядерною державою на Близькому Сході.

Напередодні кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф підписали спільну стратегічну оборонну угоду. Документ передбачає, що будь-яка агресія проти якоїсь із цих двох країн вважатиметься нападом на обох.

Це сталося на тлі удару Ізраїлю 9 вересня по столиці Катару.

