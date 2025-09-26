Прикордонний рух у пунктах пропуску через кордон Польщі з Білоруссю було відновлено опівночі 25 вересня. Громадянам Польщі МЗС радить негайно залишити білоруську територію.

Про це йдеться в заяві на сайті польського уряду.

Рух поновили у зв'язку з розпорядженням міністра внутрішніх справ та адміністрації 23 вересня 2025 року.

Зараз для пасажирського руху між країнами відкритий лише один прикордонний перехід — Тересполь-Брест. Для вантажівок працює КПП Корощин (Кукурики) – Козловичі.

"МЗС закликає громадян Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, негайно покинути її територію доступними комерційними та приватними засобами", — написано в комунікаті.

Посольство хоче донести для поляків, що подорожі в Білорусь не рекомендуються через "зростання напруженості, військові події в регіоні, а також повторювані випадки довільних арештів громадян Польщі".

9 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про рішення повністю закрити кордон із Білоруссю з 12 вересня. Тоді Туск пояснив це зростанням кількості провокацій з боку РФ та Білорусі та їхніми спільними військовими навчаннями "Запад-2025".

Порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.