Польща знову відкриє кордон із Білоруссю, закритий через проведення у країні спільних із Росією військових навчань “Запад-2025” із 12 по 16 вересня.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 23 вересня.

За його словами, перехід у Тересполі, а також вантажні переходи на кордоні з Білоруссю будуть відкриті у ніч на 25 вересня.

9 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про рішення повністю закрити кордон із Білоруссю з 12 вересня. Тоді Туск пояснив це зростанням кількості провокацій з боку РФ та Білорусі та їхніми спільними військовими навчаннями “Запад-2025”.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.