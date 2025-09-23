У Бресті зупинилися понад 130 китайських поїздів після закриття кордону Польщею

Більше сотні вантажних поїздів, що прямують за маршрутом Китай — Європа, опинилися заблокованими у Бресті після рішення Польщі закрити кордон із Білоруссю.

Про це повідомляє китайське видання Yicai.

Згідно зі звітом компанії New Silk Road Intermodal Sichuan, яка обслуговує залізничні перевезення на маршруті Китай — Європа, поїзди, що вирушили після 12 вересня, наразі зупинилися переважно у Бресті. Частина вже очікує митного оформлення, інші ще прямують до білоруського вузла.

Щоб мінімізувати наслідки, оператори призупинили рух деяких складів, запустили альтернативні залізнично-морські маршрути через Санкт-Петербург і збільшили частоту рейсів південним напрямком. Водночас у компанії зазначають, що клієнти продовжують оформлювати замовлення, очікуючи швидкого відновлення транзиту.

Проблема виникла через рішення польської влади закрити кордон із Білоруссю. Більшість поїздів експресу прибувають до Європи саме через польський вузол Малашевиче, тож транзитна блокада відчутно вдарила по регулярності перевезень.

18 вересня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що кордон відкриють після того, як Пекін допоможе зупинити білоруські провокації на польсько-білоруському кордоні.

22 вересня Лукашенко під час зустрічі з представником Компартії Китаю Лі Сі назвав дії Варшави "недружнім кроком проти Китаю". Причиною закриття кордонів — початок російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.