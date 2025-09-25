Нещодавні порушення повітряного простору дронами у Данії та інших країнах ЄС обговорять європейські лідери в Копенгагені на неформальній Європейській Раді наступного тижня.

Про це повідомив заступник головної речниці Європейської Комісії Олоф Ґілл під час брифінгу 25 вересня, коментуючи нічне вторгнення дронів у Данію, передає кореспондентка Суспільного.

"Я можу підтвердити, що Комісія справді підтримує контакти з усіма нашими державами-членами, не тільки з тими, які постраждали від цих недавніх вторгнень, а з усіма державами-членами, щоб обговорити ці дуже серйозні питання безпеки, і я можу сказати вам, що їх також детально обговорять президентка фон дер Ляєн та глави держав на неформальній Європейській Раді в Копенгагені наступного тижня (1 жовтня — ред.)", — сказав Ґілл.

Речник ЄК Тома Реньє заявиив, що цей інцидент обговорять і завтра, 26 вересня.

"Ці останні вторгнення дронів ще раз підкреслюють роботу, яка зараз ведеться для побудови стіни проти дронів. Завтрашня зустріч із міністрами за головування комісара Кубілюса буде нагодою ще раз наголосити та обговорити останні події в Данії", — сказав Реньє.

Порушення повітряного простору Данії у ніч проти 25 вересня

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

“Навпаки, це виглядає систематично. Ми ще не досягли того моменту, коли точно знаємо, хто за цим стоїть. Але не повинно бути жодних сумнівів, що все вказує на те, що це професійний гравець, коли йдеться про таку систематичну операцію в стількох місцях, майже одночасно”, — сказав міністр.

За його словами, йдеться про гібридну атаку з використанням різних типів дронів.

“Це дії, які можуть поставити під загрозу нашу безпеку та свободу. Прямої військової загрози для Данії досі немає”, — наголосив міністр.

Він додав, що Данія повинна бути ще більш спроможною протидіяти таким інцидентам у майбутньому — особливо з огляду на інциденти, що нещодавно сталися в низці інших європейських країн.

“Ми чітко оцінюємо, що ми потенційно зіткнемося з більшою кількістю подібних випадків у майбутньому”, — сказав глава Міноборони Данії.

Він нагадав, що 26 вересня має відбутися зустріч, на якій Єврокомісія та низка країн разом з міністром оборони України обговорять посилення готовності до використання дронів у Європі. Міністр оборони Данії зазначив, що також візьме у ній участь.

Що відомо про попередні порушення дронами повітряного простору Данії та Норвегії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту Каструп повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус в Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло Гардермуен також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.