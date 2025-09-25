У Брюсселі стартувала двостороння зустріч представників України та Європейської комісії у межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву Євросоюзу за переговорним розділом 13 "Рибальство та водний промисел".

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві розповіли, що українську делегацію очолив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. До складу делегації також увійшли представники Мінекономіки на чолі із заступником міністра Тарасом Висоцьким, а також представники Держрибагентства та українські парламентарі.

Там також зазначили, що 13-й переговорний розділ охоплює ключову сферу, яка лежить в основі раціонального використання, охорони та відновлення водних біоресурсів.

У перший день роботи українська сторона детально представила стан адаптації національного законодавства у сфері спільної політики рибальства.

Зокрема, обговорювалися такі питання:

узгодження з правовою системою ЄС (Acquis) основоположних принципів спільної політики рибальства;

принципів функціонування спільного ринкової політики продуктів рибальства та аквакультури;

важливості єдиної системи контролю, сумісної з вимогами ЄС, для забезпечення контролю рибальства та запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству;

приведення національної системи збору даних у відповідність до вимог ЄС.

У Мінекономіки нагадали, що восени 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

В його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах: 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", 12 "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика", 13 "Рибальство та водний промисел".

Також кластер включає розділи 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів" та 33 "Фінансові та бюджетні положення".

Кластер 5 – фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу, до якого входять 5 переговорних розділів: 11, 12, 13, 22, 33. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до європейського блоку.

Відомо, що завершений скринінг за кластером 3 — "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Влітку 2025 року Україна та Єврокомісія завершили скринінг українського законодавства за кластерами "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", а також "Транспорт" та "Транс’європейські транспортні мережі".

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.