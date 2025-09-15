У понеділок, 15 вересня, українська делегація та Європейська комісія завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Також українська делегація представила рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за пʼятьма напрямами: горизонтальні питання — фінансові та адміністративні структури; сільськогосподарські ринки; політика у сфері якості; органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.

У відомстві зазначили, що Єврокомісія позитивно оцінила представлені матеріали.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.

Нагадаємо, у вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Він охоплює три переговорні розділи, один із яких завершився 15 вересня.

За інформацією джерела Суспільного у дипломатичних колах ЄС, скринінг Кластеру 5 щодо вступу України до ЄС триватиме з 8 по 30 вересня. Це останній кластер і до кінця місяця процес буде завершено.

Кластер 5 — фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За його результатами буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.

Відомо, що Україна вже повністю підготувала все необхідне для відкриття переговорів за трьома кластерами — Перший — "Основи процесу вступу до ЄС", Другий — "Внутрішній ринок" та Шостий — "Зовнішні відносини".

Також відомо, що завершений скринінг за Кластером 3 — "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". У липні 2025 року Україна та Єврокомісія завершили скрінінг українського законодавства за кластером "Зелений порядок денний та стале зʼєднання".

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.