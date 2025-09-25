Президент України заявив про підтримку Трампа в атаках на російські цілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість ударів по російських об’єктах, зокрема по енергетичній інфраструктурі та збройових заводах.

Про це він заявив в інтервʼю у Show Axios.

Зеленський розповів журналісту Бараку Равіду, що під час зустрічі з Трампом попросив США надати нову систему озброєнь далекого радіусу дії, яка, на його думку, змусить лідера Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Він додав, що назве систему після завершення зйомки, і Трамп запевнив його: "Ми над цим працюватимемо".

Водночас Зеленський зазначив, що Україна не бомбардуватиме цивільне населення. Він натякнув, що центри російської влади, зокрема Кремль, є ключовими в переговорах і можуть бути пріоритетною ціллю.

"Вони повинні знати, де розміщені бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі", – сказав Зеленський про кремлівських чиновників.

Зеленський додав, що під час їхньої зустрічі напередодні Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповісти на російські удари. Окрім того, у соцмережі Truth Social Трамп писав, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо припинення закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп зазначив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.