Очільник Міноборони ФРН Борис Пістроіус прокоментував низький проліт російського винищувача над фрегатом Військово-морських сил Німеччини у Балтійському морі та заявив, що це чергова провокація з боку РФ.

Заяву німецького міністра оборони наводить Welt.

Він порівняв цей інцидент з випадками порушенням Росією повітряного простору Польщі та Естонії, зауваживши, що росіяни буквально перевіряють кордони держав НАТО дедалі частіше та інтенсивніше.

"Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в Альянсі...", – сказав Пісторіус.

Але, як сказав міністр, російський лідер помиляється, бо, мовляв, блок "відреагував на російські провокації".

"Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, але водночас проявив необхідну обачливість, яка в ці дні має особливе значення", — сказав він.

Також Пісторіус наголосив, що з огляду на наявну загрозу, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, а НАТО, на його думку, має стати більш "європейським".

"Для Бундесверу це означає, що його чисельність повинна зрости до приблизно 460 000 солдатів. Це має бути досягнуто за допомогою нової військової служби на добровільній основі. Якщо потреба не буде задоволена, за згодою Бундестагу можливий також обов'язковий призов", — додав очільник Міноборони ФРН.

27 серпня німецький уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження шестимісячної добровільної військової служби у лавах Бундесверу. Документ передбачає збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч — до 460 тисяч людей. З них щонайменше 260 тисяч мають становити чинні військовослужбовці та близько 200 тисяч — резервісти.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.