Уряд ФРН схвалив законопроєкт щодо добровільної служби у лавах Бундесверу

Уряд Німеччини 27 серпня схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження шестимісячної добровільної військової служби у лавах Бундесверу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нова модель військової служби, запропонована міністром оборони Борисом Пісторіусом, в основному базується на добровольчих засадах, і наразі не планується відновлення обов'язкової служби.

"Бундесвер має зростати. Міжнародна безпекова ситуація, передусім агресивна позиція Росії, робить це необхідним", — сказав він на пресконференції.

Так, схвалений урядом ФРН документ передбачає збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч — до 460 тисяч людей. Із них щонайменше 260 тисяч мають становити чинні військовослужбовці та близько 200 тисяч — резервісти.

Законопроєкт передбачає певні щорічні цільові показники набору людей для добровільної служби: збільшення з 20 тисяч у 2026 році до 38 тисяч у 2030 році.

Якщо парламент ФРН його підтримає, то закон набуде чинності в січні 2026 року.

Раніше голова Асоціації Бундесверу Андре Вюстнер заявляв, що збільшення чисельності армії з нинішнього рівня близько 180 тисяч до 260 тисяч солдатів необхідне для того, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку РФ.

У червні 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія потенційно зможе атакувати країни Альянсу в найближчі 3–7 років, якщо блок не збільшить інвестиції в оборону.